Frans record: 10.000 kilo cocaïne gepakt in Duinkerken

Het Franse persbureau AFP meldt dat er niemand is gearresteerd.

In Frankrijk ligt de gemiddelde groothandelsprijs voor een kilo cocaïne rond de 30.000 euro. Een pakje van een gram cocaïne kost in Frankrijk tegen 60 euro, iets meer dan in Nederland, schrijft AFP.

Het lijkt er volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken op dat er het laatste jaar meer cocaïne via Frankrijk in Europa wordt ingevoerd.

In 2024 werd door de Franse autoriteiten in totaal 53,5 ton cocaïne in beslag genomen, dat is meer dan in Nederland.

In 2024 werd in Nederland in totaal bijna 38.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Dit was een aanzienlijke daling ten opzichte van 2023, toen er bijna 60.000 kilo in beslag werd genomen.