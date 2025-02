Franse gangster in Roemenië opgepakt, negen maanden na dodelijke aanval op gevangenistransport

Boekarest Amra werd zaterdagmiddag rond 15.30 gearresteerd door Roemeense politieagenten in de buurt van een winkelcentrum in Boekarest. Het nieuws van zijn arrestatie werd zaterdag op X bekendgemaakt door de Franse minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau: ‘Ik feliciteer alle krachten die het mogelijk hebben gemaakt om Mohamed Amra vandaag in Roemenië te arresteren’. Retailleau schreef verder dat hij “Roemenië bedankte voor de cruciale samenwerking”.

Gewapend commando

Amra ontsnapte op 13 mei 2024 op spectaculaire wijze toen het busje waarin hij werd overgebracht van de rechtbank in Rouen naar de gevangenis in Évreux werd klemgereden bij een tolpoort in Noord-Frankrijk. Een gewapend commando ramde het busje waarin Amra zat, waarna vier gemaskerde mannen met Kalasjnikovs twee cipiers doodschoten en drie anderen zwaar verwondden.

Een vrachtwagenchauffeur filmde het tafereel. Hij dacht in eerste instantie dat het een actie van de douane was.

Ondanks een klopjacht van honderden politieagenten bleef Amra spoorloos. Wel werden niet ver van de plaats delict twee uitgebrande voertuigen teruggevonden.

Amra stond op de internationale opsporingslijst van Interpol.

Drugsnetwerk

Mohamed Amra is in de stad Rouen veroordeeld voor poging tot moord en inbraak. Hij wordt ervan verdacht aan het hoofd te staan van een drugsnetwerk in Marseille.

De Franse premier François Beyroux complimenteerde de Franse politie op X met de arrestatie van Amra en toonde zich tevreden dat de drugscrimineel “na een maandenlange klopjacht eindelijk gearresteerd werd”.