Franse marine onderschept 4,2 ton cocaïne bij Frans-Guyana

Dubbele registratie De Urania A voer onder Poolse en Griekse registraties, een constructie die wel vaker wordt gebruikt om toezicht van autoriteiten te omzeilen. De doorzoeking vond plaats met toestemming van beide staten. Volgens de Franse autoriteiten bevestigt het onderzoek dat de lading cocaïne verband houdt met een reeds bekend internationaal crimineel netwerk, waarover eerder in Griekse media werd bericht.

Greek Escobar

Aan boord werden vijf bemanningsleden aangehouden: meerdere Grieken en één Bulgaar van Oekraïense afkomst. Zij zijn overgebracht voor verhoor en blijven voorlopig vastzitten.

De onderschepping blijkt rechtstreeks gelinkt aan het netwerk van een man die in Griekse media “Greek Escobar” is genoemd, die al jaren actief geweest zou zijn in grootschalige cocaïnesmokkel.

In Griekenland zijn parallel aan de maritieme operatie arrestaties verricht in onder meer Athene, Thebe en Katerini.

Volgens Griekse en Franse bronnen gaat het om dezelfde criminele structuur die eerder in beeld kwam bij andere grote cocaïnezaken op de Atlantische route tussen Zuid-Amerika en Europa.

Palaiokostas

Greek Escobar is geïdentificeerd als Vassilis Palaiokostas. Hij geldt volgens de politie als een logistiek en financieel specialist, die al meer dan twintig jaar opereert op maritieme smokkelroutes. Palaiokostas werd recent in Griekenland aangehouden in het kader van hetzelfde onderzoek dat leidde tot de Franse onderschepping.

Zijn naam dook eerder op in verband met historische zaken, waaronder een grote cocaïnezaak uit 2004 rond het schip Africa 1. Toen bleef een definitieve veroordeling uit, maar justitie beschouwt het huidige dossier als sterker, omdat nu zowel het zeetransport als de aansturing aan land in één onderzoek samenkomen.