Franse politie pakt ‘gevaarlijke’ Saïd A. op na tip

Opgepakt Afgelopen maandag kwam bij de Franse autoriteiten een tip binnen en dinsdagmiddag werd Saïd A. opgepakt in een snackbar in het noorden van Parijs, schrijft het AD op basis van berichtgeving in de krant Le Parisien. Daarvoor werd een speciale arrestatie-eenheid ingeschakeld. A. zou ‘extreem gevaarlijk’ zijn en mogelijk met beveiligers rondlopen.

Uit nalezing van het bericht in Le Parisien blijkt dat Saïd A. op dinsdag is aangehouden, om 15.20, in de wijk Barbès in Parijs. Dit gebeurde door een elite-eenheid van de Gendarmerie, nadat er zekerheid was gekomen dat het om het ‘belangrijke lid van de Mocromaffia’ ging, waarbij de krant deze Nederlandse naam voor de criminele groep gebruikt.

Ook in Spanje zou Saïd A. gezocht worden wegens ontvoering en mishandeling. De Franse krant: ‘Dat hij is opgepakt in Parijs, is geen toeval. De Mocromaffia is in Frankrijk ook al actief in de haven van Le Havre.’

Kaderlid

Saïd A. wordt woensdag voorgeleid aan de rechter die moet beslissen om hem wel of niet uit te leveren aan Nederland. Le Parisien omschrijft de Nederlander als ‘een kaderlid’ van zijn criminele organisatie, die ervan wordt verdacht in direct contact te staan met drugskartels in Mexico, als een producent van crystal meth.