Franse trucker bij Breda aangehouden met 50 kilo ketamine

Het voertuig werd dinsdagmiddag door de Dienst Infrastructuur van Landelijke Expertise en Operaties gecontroleerd op de A16 bij Hazeldonk, de grensovergang met België.



Bij controle bleek dat er 10 zakken van 5 kilo per stuk in het voertuig lagen. De 31-jarige bestuurder uit Frankrijk is daarop direct aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor en verder onderzoek. Na onderzoek bleek dat het in totaal ging om 50 kilo ketamine.