Fransen vluchten met wiet: ‘gevaarlijke’ autoachtervolging door politie

Telefoon De bestuurder hield mogelijk ook een telefoon vast. Agenten gaven een stopteken. De auto stopte in eerste instantie, maar toen een van de agenten naar de auto liep, ging hij ervandoor.

De achtervolging leidde met hoge snelheid via de A58 richting Rijsbergen. De auto reed het dorp in, keerde om en ging weer de snelweg op richting Breda.

Agenten probeerden het voertuig meerdere keren klem te rijden. De bestuurder weigerde te stoppen en veroorzaakte daarbij bijna een aanrijding met een politieauto.

Breda

Rond 22.00 uur verloor de bestuurder de macht over het stuur en crashte in de tunnelbak op de Franklin Rooseveltlaan in Breda.

De agenten roken vervolgens een sterke wietgeur uit de auto komen. De bestuurder testte positief op drugs. De twee andere inzittenden, een 33-jarige vrouw en een 40-jarige man uit Frankrijk, zijn aangehouden voor het bezit van softdrugs.