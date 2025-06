Fransman aangehouden in Prinsenbeek met 12 kilo harddrugs in auto

Leeg gripzakje Agenten controleerden rond 20.00 de auto op de Backer en Ruebweg in Prinsenbeek. Bij het aanspreken van de man roken agenten een sterke cannabislucht uit het raam. Ook zagen ze een leeg gripzakje op de bijrijdersstoel liggen. De automobilist, een 23-jarige Fransman, gaf de agenten desgevraagd een zakje met een kleine hoeveelheid hasj.



Toen de man een speekseltest moest ondergaan, bleek dat hij onder invloed was van cannabis. Omdat rijden onder invloed strafbaar is, werd de man meegenomen naar het politiebureau waar een verpleegkundige een bloedmonster bij hem afnam.

Vier zakken

Voordat de man meeging naar het bureau doorzochten agenten zijn auto. Achter de voorstoelen vonden agenten vier zakken met xtc-pillen in een boodschappentas. In totaal ging het om 7 kilo. Ook vonden de agenten nog ongeveer 5 kilo aan blokken (vermoedelijk) heroïne. Alle drugs zijn in beslag genomen en worden later getest door een opsporingsambtenaar die drugs mag testen.

De auto van de verdachte is weggesleept en in beslag genomen voor verder politie-onderzoek. De verdachte zelf is ingesloten in een politiecel. Hij wordt op een later moment door rechercheurs gehoord.