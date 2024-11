Grote fraude met vervuilende biodiesel

Veluwe Er waren verschillende doorzoekingen, onder meer bij een bedrijf op de Veluwe. Er is nog niemand aangehouden, maar de politie zegt dat het onderzoek loopt en er verdachten op het oog zijn.

Bij de inval werden onder meer (digitale) administratie, computers en telefoons in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op meerder vrachtwagens en opleggers en enkele duizenden euro’s aan contant geld.

Er zijn monsters genomen uit diverse olieopslagtanks die nu verder worden onderzocht. Behalve in de Veluwe, werd er ook bij een ander bedrijf in de regio Rotterdam de administratie ingenomen. Het onderzoek wordt gedaan door specialisten van het Team Milieu van de Rotterdamse politie.

Lucratieve grondstof

De biodiesel die wordt gemaakt van gebruikt frituurvet stoot maar 11% CO2 uit ten opzichte van reguliere diesel en draagt daarmee fors bij aan de CO2-reductie. Frituurolie is daarom een zeer lucratieve grondstof. Maar als die wordt vermengd met andere oliën en vetten dan wordt de CO2-besparing veel minder. Het bedrijf wordt ervan verdacht gemengde frituurolie te coderen en omschrijven als pure frituurolie.

De politie denkt dat het bedrijf door de fraude miljoenen euro’s heeft verdiend. Bovendien is de kwaliteit van de brandstof veel slechter, wat kan leiden tot schade aan de motoren van auto’s en vrachtwagens.

Verschillende codes

Het beleid vanuit de EU is dat in 2030 minimaal 42,5% van de brandstof voor het wegvervoer uit alternatieve brandstoffen moet bestaan om zo de totale CO2-uitstoot omlaag te krijgen. Daarom worden fossiele brandstoffen zoals diesel en benzine gemengd met alternatieve brandstoffen die bestaan uit plantaardig materiaal (soja-, kokos-, of raapzaadolie) of zogeheten ‘afgedankte oliën en vetten’ zoals frituurvet of slachtafval. Deze oliën en vetten krijgen op basis van hun samenstelling verschillende codes en/of omschrijvingen toegewezen, zodat duidelijk is uit welke materialen de biobrandstof is samengesteld. Op basis daarvan wordt de daadwerkelijke CO2-reductie vastgesteld.