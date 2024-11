De op 26 oktober 1968 in Hilversum geboren Fred Ros was in zijn jonge jaren een verdienstelijk voetballer bij de amateurs van onder andere Volendam en FC Utrecht. Al gauw kreeg hij contacten in het criminele milieu. In 1998 verscheen Ros – dan nog de ‘Hilversummer R.’ genoemd – voor het eerst in de pers als hij betrokken is bij de moord op Arturo Ritfeld. De 31-jarige Ritfeld en Ros hadden elkaar ontmoet in café De Botter in Huizen. Naast een soort van vriendschappelijke band gingen de twee ook samenwerken op zakelijk gebied. Casino-eigenaar Ritfeld wilde wel een graantje meepikken van een ogenschijnlijke gemakkelijke hasjdeal. Het leidde tot zijn dood.