‘Friezen waren in Alkmaar uit op wraak’

Hasj Volgens het Noord-Hollands Dagblad is de 30-jarige S. M. de hoofdverdachte. In de nacht van 14 op 15 november 2023 hadden de M. en zijn chauffeur G. W. een afspraak met Freek Postma om hasj te leveren. Postma zou daarbij niet hebben betaald maar met een pistool hebben gedreigd en er met de hasj vandoor zijn gegaan.

Wraak

De officier van justitie denkt dat M. drie andere Friezen op 22 november 2023 naar Alkmaar is gekomen om wraak te nemen op Postma. Ze hadden een afspraak met iemand die wist waar Postma was. Een andere man wees de woning aan. Een groep van zeven mannen stond iets na 17.00 aan de Baansingel voor een deur. Toen Freek Postma de deur open deed duwden de mannen hem naar binnen en is er een gevecht ontstaan.

Volgens justitie is daarbij twee keer geschoten, Postma werd geraakt in zijn hoofd, maar wist nog over een schutting te klimmen en kwam in de tuin van de buren terecht. Daar is hij later gevonden.

Een van de verdachten zou een tasje dat Postma bij zich droeg, met daarin geld, drugs en telefoons, hebben meegenomen.

Nagel

Justitie ziet als bewijs tegen M. dna-materiaal van Postma dat onder de nagel van zijn pink is aangetroffen. In een handschoen die in de woning is gevonden zat een dna-profiel, van M..

Verschillende medeverdachte hebben verklaard dat M. de schutter was.

Na de vlucht zou het gebruikte vuurwapen in Friesland zijn ingeleverd bij een oom van M.. In diens vond woning vond de politie verschillende vuurwapens waarvan er één matchte met de kogel die Freek heeft getroffen.

Chauffeur

In juni van dit jaar zijn de eerste verdachten aangehouden, niet lang na een uitzending van Opsporing Verzocht, onder wie M.. Die ontkent de schutter te zijn geweest. Zijn advocaat zegt dat haar cliënt door de deur van de woning naar binnen is getrokken, maar toen zo snel als mogelijk naar buiten is gegaan.

Een van de verdachten, die als chauffeur van M. is opgetreden, heeft gezegd te weten dat M. heeft geschoten, maar is zelf niet in de woning geweest op het moment van de schietpartij.

Er loopt nog onderzoek en er moeten nog verhoren worden gedaan. Op 8 december volgt een tweede voorbereidende zitting.

Zie ook:

Werd drugsconflict Freek Postma (18) fataal? OM looft 15.000 euro uit voor gouden tip (VIDEO)

Na aanhoudingen zoekt de politie nog naar verdachte schutter Freek Postma