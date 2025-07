‘Gangster Granny’ krijgt 20 jaar cel voor miljoenenhandel in cocaïne

Beeld: ‘Gangster granny’ Deborah Mason

Smokkelen

De organisatie smokkelde in zeven maanden tijd bijna 1.000 kilo cocaïne Groot-Brittannië binnen. De straatwaarde wordt geschat op ruim 80 miljoen pond (94 miljoen euro).

Deborah Mason stond bekend als ‘Queen Bee’ binnen het netwerk. Ze communiceerde via versleutelde berichten met een leverancier genaamd Bugsy en stuurde haar kinderen, kleinkinderen en hun partners aan bij de distributie.

De groep haalde de drugs op in onder meer Harwich en distribueerde deze door het hele land. Soms werden jonge kinderen meegenomen tijdens de transporten.

Voor het geld

Volgens justitie werden de familieleden niet onder druk gezet. ‘Ze deden het allemaal voor het geld,’ zei de officier van justitie. De politie schat dat elk bendelid meer dan duizend pond per dag verdiende.

Mason was zelf betrokken bij zeker twintig transporten en ontving ondertussen meer dan 50.000 pond per jaar aan uitkeringen. Ze gaf duizenden ponden uit aan luxe spullen, waaronder een Gucci-halsband voor haar kat. Ook had ze plannen voor cosmetische ingrepen in Turkije.

Beschermen

De rechter noemde haar ‘een moeder die haar kinderen had moeten beschermen, in plaats van hen te betrekken bij georganiseerde misdaad.’

In totaal kregen acht verdachten samen 106,5 jaar cel. Dochter Roseanne Mason (29) kreeg 11 jaar. Lillie Bright (26), die haar tweejarige kind meenam op transport, kreeg 13 jaar. Reggie Bright (24) en zijn vriendin Demi Kendall (31) kregen tot 15 jaar.