5 november 2024

‘Gedetineerde uit Barneveld geeft opdracht tot geweld tegen ex-vrouw’

Een 61-jarige man uit Barneveld staat voor de rechtbank in Zutphen omdat hij zijn medegevangen zou hebben aangespoord geweld te gebruiken tegen zijn ex-vrouw. Dit schrijft het Algemeen Dagblad. De gedetineerde die vastzit in de P.I. Lelystad zou 5000 euro hebben beloofd voor degene die zijn voormalig echtgenote ’te grazen zou nemen’. De advocaat van de Barnevelder trok die aanklacht maandagmiddag in twijfel voor de rechtbank in Zutphen.