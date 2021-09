‘Gedetineerden overgoten met kokend hete olie’

Connect on Linked in

Drie gedetineerden in het Justitieel Complex Zaanstad zijn recent door een medegevangene overgoten met kokend hete olie. Eén van hen raakte zeer ernstig gewond. De Telegraaf bericht dat de dader de schutter was die in 2018 de Amsterdamse rapper “Bolle” (foto, Gondilio Lowland, 19) doodschoot: Ogilvan J. (22).

De zwaargewonde gevangene ligt in coma. De andere twee raakten lichter gewond, een van hen heeft wel ernstige brandwonden.

In een keuken zou J. een steelpan vol olie hebben verwarmd. Vervolgens liep hij naar een cel liep waar de drie medegedetineerden aan het gamen waren en gooide hij de kokendhete olie over de drie heen. Daarna rende hij weg. Over het motief voor de aanval is niets bekend.

J. heeft de maximale disciplinaire straf van veertien dagen strafcel opgelegd gekregen, zo liet de DJI aan De Telegraaf weten. Bovendien is er aangifte gedaan bij de politie.

Ogilvan J. is in 2019 door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar voor de moord op zijn voormalige vriend Bolle. Aan de schietpartij was ruzie over een meisje vooraf gegaan. J. is enige mate verstandelijk beperkt en bouwde sinds zijn vroege jeugd een stafblad op. Hij had in zijn jeugd geen vast woonadres.