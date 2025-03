Gedetineerden Sint Maarten 24 uur zonder eten doordat bewakers weg blijven

‘Volstrekt onacceptabel’ Doordat bewakers niet kwamen opdagen zaten gevangenen 24 uur opgesloten in hun cel zonder eten. Ook konden ze hun cel niet uit om te luchten. Minister van Justitie Nathalie Tackling heeft het voorval als “diep verontrustend” en “volstrekt onacceptabel” bestempeld en benadrukt dat humane behandeling van gedetineerden een basisrecht is. Tackling zegt de situatie te onderzoeken en maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen.

Overvol

De Pointe Blanche-gevangenis op Sint-Maarten kampt al jarenlang met structurele problemen. De gevangenis is overvol, verouderd en de voorzieningen voldoen niet aan de standaard van het Koninkrijk. Daarnaast zorgt een structureel personeelstekort voor problemen met de beveiliging en het dagelijks beheer van het complex.

Onhygiënisch

In 2023 werden 136 veroordeelde criminelen naar huis gestuurd, omdat de gevangenis geen capaciteit meer heeft. In 2019 gingen gedetineerden in de gevangenis uit protest tegen mensonterende omstandigheden in staking. Point Blanche is al met de toegestane maximumcapaciteit van 70 overvol, maar in 2019 zaten er 80 gevangenen opgesloten. Hier en daar zitten er drie mensen op een cel. In de gevangenis krioelt het van de kakkerlakken vanwege de onhygiënische omstandigheden, er zijn bijna geen recreatiemogelijkheden en medische hulp is bij lange na niet voldoende.

In 2015 lag er al een vernietigend rapport over de toestand in de PI’s op Sint Maarten. In 2014 bleek er met hulp van corrupte ambtenaren een liquidatiepoging op een kopstuk van de beruchte bende No Limit Soldiers in Pointe Blanche te zijn gedaan.

Verscherpt toezicht

Sint Maarten is sinds 2010 een zelfstandig land binnen het Nederlandse Koninkrijk. Het is politiek zeer instabiel en wordt geplaagd door corruptie. In 2018 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het Koninkrijk der Nederlanden onder verscherpt toezicht geplaatst vanwege de problemen in Point Blanche. De Nederlandse regering heeft daarop twintig miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bouw van een nieuwe penitentiaire inrichting op het eiland, die in 2028 klaar zou moeten zijn.