25 december 2024

‘Minder drugsgeweld in Bolivia door legalisering coca’

In Bolivia is de coca-plant gelegaliseerd, omdat ze vooral wordt geconsumeerd door erop te kauwen. Hierdoor krijgen boeren de kans er legaal geld aan te verdienen, en is er als gevolg daarvan minder drugsgeweld dan in andere Zuid-Amerikaanse landen. Hoewel er ook in Bolivia weer een toename lijkt te zien van de drugscriminaliteit en -export.