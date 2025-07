Geen levenslang in hoger beroep voor verdachten vergismoord Beuningen

Beeld: auto van verdachten in Beuningse vergismoord

Veroordeeld

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeelt in hoger beroep vier mannen tot gevangenisstraffen van een keer 30, en drie keer 20 jaar voor hun betrokkenheid bij een moord in Beuningen in juli 2020. De hoofdverdachte is volgens het hof ook betrokken bij de beschieting van een chalet in Tienhoven in juni 2020, en de voorbereiding van een moord in Amsterdam begin 2021.

Plus

De zeven verdachten zijn volgens het OM in wisselende samenstelling betrokken bij in totaal drie verschillende geweldsincidenten. De verschillende verdachten zijn op 20 december 2022 door de rechtbank in Arnhem veroordeeld voor moord, het voorbereiden van moord en poging tot moord.

Jomairo D. kreeg 30 jaar cel opgelegd. Hij wordt gezien als de opdrachtgever van de ‘vergismoord’ op klusjesman Mehmet Kiliçsoy, in de ochtend van 6 juli 2020. Hij werd in Beuningen met vuurwapengeweld om het leven gebracht.

Beschieting

Jomairo D. zou een maand eerder ook opdracht hebben gegeven voor de beschieting van een chalet in Tienhoven. In de nacht van 4 juni 2020 werd in Tienhoven een chalet beschoten met een automatisch vuurwapen. De reden voor deze beschieting was de diefstal van een partij cocaïne.

Achteraf bleek het verkeerde chalet te zijn beschoten en werd een onschuldig gezin slachtoffer, waarbij een kogel de vader van het gezin in zijn schouder raakte. Hierbij waren drie van de verdachten betrokken.

Voorbereiding

Tot slot trof D. voorbereidingshandelingen voor de liquidatie van Anis B. in Amsterdam begin 2021. De politie hield op 28 januari 2021 twee mannen aan in Amsterdam na een achtervolging. De mannen reden in een bestelbusje met daarin onder meer wapens en munitie en troffen voorbereidingen voor de moord op B.

Het OM eiste ook in hoger beroep wederom levenslang tegen Jomairo D. ‘Hij is een gewetenloze, keiharde crimineel, voor wie een mensenleven niets waard is’

Onverschrokken

Bij het bepalen van de hoogte van de straffen in hoger beroep weegt het hof nu zwaar mee dat uit de communicatie bleek dat de mannen ‘onverschrokken, meedogenloos en schokkend laconiek te werk gingen.’

‘De hoofdverdachte bood zich aan als moordmakelaar en zond anderen op pad om de klus uit te voeren. De manier van werken toont op geen enkele wijze respect voor andermans leven. Het is daarbij zeer wrang dat volstrekt onschuldigen betrokken zijn geraakt bij vuurwapengeweld in het criminele milieu.’

Hoogst mogelijk

Het hof veroordeelt Jurviën M. voor het medeplegen van de poging tot moord in Tienhoven, het medeplegen van de moord in Beuningen, en de voorbereiding van de moord op Anis B. in Amsterdam tot 30 jaar celstraf. ‘Dat is de hoogste mogelijke tijdelijke gevangenisstraf.’

Het Openbaar Ministerie had een levenslange celstraf geëist, maar het hof vindt ‘alles afwegend dat deze zaak niet behoort tot de categorie zaken waar een levenslange gevangenisstraf voor moet worden opgelegd’.

Er is in deze zaak uitvoerig discussie gevoerd over het gebruik van het bewijs dat werd verkregen na de hack van de servers van SkyECC. Volgens verschillende advocaten konden deze gesprekken niet als bewijsmiddel dienen, omdat deze volgens hen onrechtmatig waren verkregen en de gegevens niet betrouwbaar zouden zijn. Het hof heeft de verzoeken van de verdediging om de resultaten van deze hack niet voor het bewijs te gebruiken afgewezen. Ook onderzoekswensen van de verdediging op dit punt werden afgewezen.

Al veroordeeld

Jurviën M. werd in februari vorig jaar al in hoger beroep tot 28 jaar cel veroordeeld voor de liquidatie van Rachid Kotar, eind 2019 in Amstelveen. Hij was toen ook een van de twee schutters. M. werd aanvankelijk door de rechtbank vrijgesproken, maar het gerechtshof oordeelde anders.

Vrijgesproken

In hoger beroep worden twee verdachten in deze zaak vrijgesproken. Het hof heeft in die zaken onvoldoende bewijs gezien om te kunnen komen tot een veroordeling. Eén van die verdachten is vrijgesproken voor zijn betrokkenheid bij de moord in Beuningen, maar krijgt in de zaak van het hof Amsterdam een gevangenisstraf van 25 jaar.

De overige vier verdachten krijgen straffen van twintig jaar (driemaal) en één jaar.