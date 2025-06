Geen sprookjes in het liefdesleven van de criminelen

Sleutelkluisje Doordat een van beide partners meer of minder diep in de misdaad zit worden er soms bijzondere keuzes gemaakt, die het leven voorgoed kunnen veranderen.

Zoals dat van de politieman uit Spijkenisse die een ondeugende vriendin krijgt. Zij heeft een sleutelkluisje bij de deur. In dat kluisje legt ze voor bekenden soms wat xtc of cocaïne neer, die daar dan geld in deponeren. Leuk voor bekenden uit de buurt als ze naar een festival willen.

In de schuur heeft ze een voorraadje. Dan wordt ze tijdelijk ziek en neemt de politieman het buurthandeltje over. Dat was niet zo slim, maar ja, hij deed het uit liefde.

Sommige buurtgenoten hebben minder op met het kleinschalige distributiepunt en bellen de wijkagent.

Dus kwamen op zekere dag de collega’s van het arrestatieteam politieman Michel ophalen. Met een celstraf en een overhoop gegooid leven als gevolg. Achteraf zegt hij tegen Husken dat hij beter niet voor de politie had kunnen kiezen. Zijn vriendin is de liefde van zijn leven.

Meer slachtoffer dan dader

In Misdaad en liefde staan ook avonturen van koppels die samen in de misdaad belanden. Zoals het Nederlandse stel dat als een Tilburgse Bonnie and Clyde, een spoor van vernieling trok. Tessa, een bevallige studente pedagogiek, valt voor Manuel, en samen gaan ze op rooftocht.

Stijf van de coke en de speed plegen ze in 2011 een roofmoord in België en bestelen ze met geweld een serie andere (oudere) slachtoffers. De Belgische rechter concludeerde dat Tessa in de ban is geraakt van de manipulatieve en gevaarlijke Manuel. Hij krijgt levenslang en zij 28 jaar cel. Voor de Nederlandse feiten ontvangt Manuel nog eens acht jaar cel, en Tessa drie maanden.

Meer slachtoffer dan dader is ze geweest, volgens haar advocaat. Met Tessa gaat het inmiddels goed. In 2022 kwam ze weer op vrije voeten, ze woont in het buitenland en is inmiddels moeder. Het kind is van een nieuwe (gewone) partner.

Drama

Er zijn ook vrouwen die een goedgekeurde man trouwen in een criminele familie en zo van de wieg tot het graf een crimineel leven en dito relatie hebben.

In de meeste gevallen in het boek is de man de crimineel en de vrouw de (afzijdige) partner, slachtoffer, of de naïeveling.

Er staat veel drama in het boek, omdat de dames de liefde soms overschatten of worden misbruikt. En er is het verhaal van een crimineel die zichzelf de zelfmoord van zijn vriendin verwijt, die hij had binnengeleid in zijn ‘life on the edge‘, waar zij aan ten onder ging.

In andere gevallen is de liefde de enige uitweg uit een miserabele achterstandssituatie, en komen de keuzes van een criminele partner er automatisch bij.

Sprookjes

Husken maakt ook een rondgang door het familieleven van een aantal bekende criminele clans, zoals die van Taghi, Remmers en Rommy, en ze laat ook Janus van Wesenbeeck uitgebreid aan het woord over diens liefdesleven.

Sprookjes over eeuwige liefde vind je niet in het boek. Maar wel veerkracht van mensen en relaties, en hoe liefde soms ellende kan helpen overwinnen.

De misdaadliteratuur staat vol met feiten, over gewelddadige avonturen, straffen en (dromen over) luxueus leven. Over de psychologie van de betrokkenen is nooit veel te lezen, en dat biedt Misdaad en liefde nu juist wel.

Als gezegd, criminelen zijn net mensen. Is er eigenlijk in het leven wel echt zo’n stevige scheiding tussen boven- en onderwereld, of is dat een illusie? De analyses in het boek van Marian Husken zitten vol nuance.

Tijdens de presentatie van haar boek afgelopen donderdag in Amsterdam zei ze stellig: ‘nee, eigenlijk niet’.