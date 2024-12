Geen verdachten aangehouden na schietpartij met gewonde in Amsterdam

Beeld: de politie doet onderzoek naar het schietincident op de Burgemeester De Vlugtlaan (foto Mizzle Media – Mexx van der Lieuw)

Schoten

De schoten vielen rond 16.15 op de Burgemeester De Vlugtlaan, in Amsterdam Nieuw-West. Daarbij raakte een persoon gewond, meldt AT5. Een woordvoerder van de politie laat de Amsterdamse nieuwszender weten dat het slachtoffer ter plaatse is behandeld en daarna met onbekend letsel is overgebracht naar een ziekenhuis. Daarbij werd een traumahelikopter ingezet.

Verdachten

Een deel van de straat in Nieuw-West werd afgezet met lint. De politie heeft in de omgeving naar verdachten gezocht. Dit gebeurde met honden, en met de politiehelikopter. ‘Het is niet duidelijk of het om één of meerdere verdachten gaat’, liet de politie AT5 weten.

Zondagavond werd in Amsterdam ook een man gewond aangetroffen, na meldingen over schoten. Hij overleed ter plekke. Het vermoeden is dat ook hij werd geraakt door kogels. Daarover heeft de politie alleen nog geen uitsluitsel. De 30-jarige man was een bekende van de politie.