17 juni 2025

‘Gegijzelde Nederlander vlucht in onderbroek de straat op’

In de Hamburgse wijk Horn wist dit weekend een Nederlander die gegijzeld werd te ontsnappen. Hij kon volgens Duitse media in zijn onderbroek de straat op vluchten, terwijl hij schreeuwend om hulp vroeg. Hij had op dat moment handboeien om.