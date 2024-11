Gekraakte Sky ECC-chats leiden naar ontmanteling grootschalig cocaïnenetwerk op de Balkan

Halve ton De vermeende cocaïnehandelaren die in het onderzoek werden gearresteerd, gebruikten verschillende maritieme routes om de coke te verschepen. Het criminele netwerk wordt gelinkt aan de inbeslagname van ruim een halve ton cocaïne, met een straatwaarde van 50 miljoen euro, in de haven van Ploče in Zuid-Kroatië, eind maart 2021. De drugs waren verborgen in een aangepaste vloer van een vrachtcontainer. Deze inbeslagname is volgens Europol ‘een verdere indicatie dat internationale drugshandelsorganisaties zich steeds meer richten op kleinere EU-havens’.

Invallen

Op de actiedag die dinsdag plaatsvond zijn elf verdachten opgepakt: twee in Bosnië en Herzegovina, één in Kroatië en acht in Servië. Een van hen wordt gezien als het kopstuk van de organisatie. Tijdens invallen zijn wapens en een grote hoeveelheid munitie in beslag genomen, evenals verschillende dure voertuigen, horloges en ruim 1 miljoen euro aan contanten. Vier verdachten van het netwerk zaten al vast. Voor drie voortvluchtige verdachten zijn internationale arrestatiebevelen uitgevaardigd.

Modus operandi

Het criminele netwerk kocht verschillende corrupte douanebeambten om om politie- en douanecontroles te omzeilen tijdens de logistieke fase van de export. Eén corrupte douanebeambte werd gearresteerd tijdens de operatie. De andere arrestaties betroffen leden van het criminele netwerk die verschillende rollen speelden in de organisatie.

Sommigen van hen leidden verschillende takken van de organisatie, terwijl anderen de activiteiten financierden of de logistiek coördineerden en regelden. Een van de verdachten, een kopstuk dat in Servië werd gearresteerd, werd al gezocht door een EU-lidstaat. Hij was betrokken bij een diefstal van een miljoen euro en behoort tot de beruchte Pink Panther-bende. Zowel de diefstal als zijn ontsnapping uit de gevangenis na zijn veroordeling dateren uit het begin van de jaren 2000.

Het onderzoek is een vervolgonderzoek op een eerdere operatie tegen een gelieerd crimineel netwerk. De onderzoeken vloeien voort uit de ontmanteling in maart 2021 van het gecodeerde communicatieplatform Sky ECC.

België en Nederland

In samenwerking met Frankrijk, België en Nederland, en met de steun van de Drugs Unit van Europol, hebben de Servische autoriteiten de belangrijkste kopstukken in de cocaïnehandel op haar grondgebied geïdentificeerd en hun criminele activiteiten over de hele wereld in kaart gebracht, zo meldt Europol. Er wordt aangenomen dat deze criminele organisatie gelinkt is aan een grootschalig crimineel netwerk dat multi-ton zendingen cocaïne importeert vanuit Colombia via Brazilië en Ecuador.

Door het kraken van EncroChat, Sky ECC en Anom komt de dominantie van Balkancriminelen in de wereldwijde cocaïnehandel en gerelateerde georganiseerde misdaadactiviteiten steeds nadrukkelijker naar voren, aldus Europol.