Geld uit gevonden portemonnees raakte bij politie kwijt

Tien politiebureaus

Journalisten van het onderzoeksplatform namen een proef bij tien politiebureaus in Noord-Brabant. In Eindhoven, Cranendonck, Eersel, Sprang-Capelle en Tilburg bleken de portemonnees wel snel naar de gemeentelijke dienst voor gevonden voorwerpen te zijn gebracht, maar was er geld uit verdwenen.