‘Geliquideerde Appie werd eerder gegijzeld’

Kikkenstein Jason L. heeft 18 jaar cel gekregen voor het aansturen van de liquidatie van Belhadj, die vroeg in de morgen op 9 mei 2016 na een uitgaansnacht bij het Rembrandtplein werd doodgeschoten bij de flat Kikkenstein. De rechtbank vond bewezen dat L. het slachtoffer naar die flat had gelokt met appjes omdat daar een seksfeestje zou zijn.

De gijzeling gebeurde enkele weken eerder was bij de toenmalige Club Nova in de Leidsebuurt. De nieuw ontsleutelde berichten zijn toegevoegd aan het strafdossier van Eedward ’Eddie’ N. (32), die nu pas terechtstaat. Belhadj was daar weggekomen door uit een auto te springen.

Uit de nu onthulde berichten blijkt volgens justitie dat Jason L. en zijn toenmalig criminele zakenpartner Willy F. en een onbekende derde in april 2016 elkaar vele berichten stuurden over kennelijke liquidaties. Zo vraagt de onbekende wanneer ze een man gaan ‘laten slapen’, waarbij het gaat om ‘jair of die api of boeloeloe’.

Dat lijkt te gaan om drie Amsterdamse criminelen, de later allemaal zijn geliquideerd: Jaïr Wessels (juli 2017 in Breukelen), Appie Belhadj (mei 2016 in de flat Kikkenstein in Amsterdam-Zuidoost) en Anass el Ajjoudi alias “Boeloeloe” (januari 2018 in stadsdeel De Pijp in Amsterdam).

De onbekende wil ook dat Willy F. ervoor zorgt dat Jason L. de liquidatie van Belhadj gaat laten doen.

Er is ook een berichtje dat voor Eedward N. zou zijn bedoeld: ‘Kom terug, er is werk’. N. is op dat moment op Curaçao, en het werk zou een liquidatie zijn.

Vrijdag was er een voorbereidende zitting in de zaak tegen N. voor de rechtbank in Amsterdam. Diens advocaat Willem van Vliet acht de nieuwe berichten niet erg overtuigend en vroeg om zijn cliënt uit voorlopige hechtenis te ontslaan. Van Vliet vindt niet dat het zeker is dat de berichten over de liquidatie van Belhadj gaan. Er doen in het dossier namelijk vele criminele namen de ronde.

Bedreigde getuigen

Er zijn in de zaak ook twee anonieme bedreigde getuigen tegen N., die echter volgens de advocaat geen directe wetenschap hebben. De criminele inlichtingendienst van de politie (TCI) blijkt aan een van de beide getuigen 15.000 euro tipgeld te hebben betaald.

De rechtbank besloot dat Eddie N. voorlopig in de cel moet blijven. De volgende zitting is op 8 januari.

