Gemeente sluit panden Amsterdam-Noord na vondst vuurwapen, drugs en cash geld

(Beeld ter illustratie)

‘Ernstig gevaar voor veiligheid’

Op maandag 4 augustus vond er een explosie plaats bij een woning aan de Statenjachtstraat. Tijdens controle van de woning is een vuurwapen en drugs aangetroffen. Volgens de politie bestaat er dan ook een reëel risico op herhaling van incidenten en moet worden voorkomen dat de woning opnieuw doelwit wordt van een verstoring van de openbare orde. ‘Het in gebruik blijven van de woning levert dan ook een ernstig gevaar op voor de veiligheid in de buurt’, aldus de gemeente over het besluit.

Op donderdag 7 augustus is op last van locoburgemeester Hester van Buren de betreffende woning gesloten voor de duur van drie maanden. De sluiting geldt op grond van overtreding van de Gemeentewet.

Berging

Gisteren werd op last van de locoburgemeester ook een berging die hoort bij een woning aan de Jisperveldstraat in stadsdeel Noord gesloten voor drie maanden. De sluiting geldt op grond van overtreding van de Opiumwet.

Naar aanleiding van een controle van een voertuig waarbij een grote hoeveelheid contant geld werd aangetroffen heeft de politie een onderzoek ingesteld naar de woning en bijbehorende berging. Bij de doorzoeking van de berging is een grote hoeveelheid drugs aangetroffen.

Volgens de gemeente levert het in gebruik blijven van de berging ‘een ernstig gevaar op voor de veiligheid in de buurt’. Het doel van de sluiting is volgens de gemeente Amsterdam ‘om de openbare orde onmiddellijk te herstellen’.