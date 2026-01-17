‘Gemeenten verzetten zich tegen verplichte huisvesting ex-gedetineerden’

Brandbrief Samen met zo’n veertig andere gemeenten heeft Alphen een brandbrief gestuurd aan de Tweede Kamer.

In Alphen aan den Rijn verblijven meer dan duizend gedetineerden, van wie jaarlijks een aanzienlijk aantal vrijkomt en direct behoefte heeft aan woonruimte en begeleiding. Exacte cijfers ontbreken, maar de impact op de lokale voorzieningen is groot.

Tot nu toe klopten ex-gedetineerden na hun vrijlating doorgaans aan bij de gemeente waar zij vóór hun detentie woonden. Het Rijk wil dat veranderen.

In een aanpassing van de regeling Versterking regie volkshuisvesting staat dat mensen die in een penitentiaire inrichting verblijven, ook als zij niet uit de regio komen, met spoed moeten worden gehuisvest in de gemeente waar zij vastzaten. Datzelfde beleid geldt voor mensen uit daklozenopvang en jeugdzorginstellingen.

‘Onevenredige lasten’

De gemeente Alphen voorziet grote gevolgen. Volgens het gemeentebestuur leidt de voorgestelde wijziging tot een onevenredige belasting voor gemeenten met bovenregionale instellingen.

Inmiddels hebben meer dan veertig gemeenten de brief ondertekend en aan de vaste Kamercommissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gestuurd.

‘Niet logisch’

Volgens de Bossche wethouder Pieter Paul Slikker is het voorstel ondoordacht. ‘Het is gewoon niet logisch’, zegt hij. ‘De beste plek voor ex-gedetineerden om opnieuw te beginnen is vaak de gemeente waar zij vandaan komen. Hun sociale netwerk ligt daar, niet in een voor hen totaal onbekende plaats.’

Het ministerie denkt dat met de plannen ex-gedetineerden eerder een stabiele huisvesting vinden, omdat in grote steden waar velen vandaan komen juist minder aanbod is.

Maatwerk

Maar hulporganisaties waarschuwen dat huisvesting slechts één onderdeel is van effectieve nazorg. ‘Het gaat ook om toegang tot bestaande hulpverlening, schuldhulp, werk- en inkomensondersteuning en sociaal contact’, zegt een woordvoerder van Humanitas. Tegelijkertijd erkent Humanitas dat terugkeer naar de oude woonomgeving ook risico’s kent. In een vertrouwde omgeving kan iemand opnieuw in aanraking komen met verkeerde vrienden, verslaving of negatieve groepsdruk. Daarom pleit de organisatie voor maatwerk.

De Tweede Kamer buigt zich de komende periode over de voorgestelde wijziging van de regeling.