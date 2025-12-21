Auto geraakt bij schietpartij op parkeerplaats McDonald’s in Barendrecht

(Beeld: MediaTV)

Getuigen hebben na het schietincident twee voertuigen zien vertrekken. Of deze voertuigen iets met het incident te maken hebben, is nog onduidelijk. Ook is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. De politie doet onderzoek op de parkeerplaats en spreekt met diverse getuigen. De plaats delict is afgezet voor sporenonderzoek. Ook worden verschillende camerabeelden bekeken.

De eigenaresse van de getroffen auto lijkt volgens een 112-correspondent een onschuldig slachtoffer te zijn.