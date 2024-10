26 oktober 2024

Gerechtshof bevestigt straf voor dumpen vrouw in dakkoffer

Vrijdag heeft het gerechtshof heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in het hoger beroep de verdachte in de zogenoemde dakkoffermoord opnieuw tot twaalf jaar cel en tbs veroordeeld. De 54-jarige man uit Assen doodde zijn ex-partner, verborg haar lichaam in een dakkoffer en liet die achter in het Oranjekanaal bij Orvelte.