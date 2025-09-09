Gerechtshof stelt kroongetuige Nabil B. op vrije voeten

Onder voorwaarden Nabil B. (38) maakte deel uit van de criminele organisatie rond Ridouan Taghi. Hij legde vanaf 2017 verklaringen af tegen zijn medeverdachten en werd kroongetuige. Het Openbaar Ministerie eiste in ruil voor zijn verklaringen een lagere straf: tien jaar cel, de helft van wat normaal gesproken zou zijn geëist voor medeplegen moord.

Het hof heeft nu geoordeeld de voorlopige hechtenis van B. onder voorwaarden wordt geschorst. Hij moet zich beschikbaar houden voor politie en justitie en zich houden aan de voorwaarden van zijn overeenkomst, zoals afleggen van getuigenverklaringen in het hoger beroep.

Beveiliging

Overigens valt B. niet meer onder het Team Getuigenbescherming omdat hij daarmee al jaren geleden de overeenkomst heeft opgezegd. Dat kwam door onenigheid over de beveiliging van hemzelf en, vooral, die van zijn naaste familie. Zijn broer is doodgeschoten, en ook zijn advocaat Derk Wiersum en zijn adviseur Peter R. de Vries.

De vrijlating van B. zal wel gepaard gaan met veiligheidsmaatregelen vanuit justitie.

