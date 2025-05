Gesignaleerde Poolse verdachte van gewapende overvallen aangehouden

Agenten van de dienst Infrastructuur van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties zagen dat de bestuurder van het voertuig meerdere keren een rood kruis boven de snelweg negeerde en besloten de auto en bestuurder te controleren.



De man kreeg een proces-verbaal voor het negeren van het rode kruis en het niet tonen van een identiteitsbewijs. Bij de controle zag de politie dat de man gesignaleerd stond in Duitsland, daarop werd de man aangehouden. De rechtbank in Amsterdam beslist binnenkort over de overlevering van de verdachte.