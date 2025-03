‘Gestolen Poolse Brueghel duikt op in Gouda’

Op de grond Op het schilderij is een boerenvrouw te zien. Ze draagt een emmer water en een tang met daarin een gloeiend kooltje. Het is in 1944 in het Nationaal Museum in Gdansk gekomen.

Op 24 april 1974 ontdekte het museum de roof, doordat een medewerkster van het museum het doek bij het schoonmaken op de grond liet vallen. De curator ontdekte toen dat doek door een foto was vervangen. De foto was uit een tijdschrift geknipt.

Ook een tekening van Anthony Van Dyck, uit de zeventiende eeuw, de Kruisiging, bleek te zijn verwisseld voor een stuk papier.

Kunsttijdschrift

De ontdekking in Gouda kwam doordat een redacteur van een kunsttijdschrift Arthur Brand inlichtte. Omdat er meerdere versies van het schilderij bestaan deed Brand eerst nader onderzoek en lichtte toen hij overtuigd was de afdeling Kunstcriminaliteit van de Landelijke Eenheid van de politie in.

Bruegel de Jonge (Brussel, 1564 – Antwerpen, 1638) is de zoon van Pieter Brueghel de Oude. Zijn schilderijen worden bijna even hoog ingeschat als die van zijn vader, en sommige werken zijn vele miljoenen euro’s waard.

In 1945 was het schilderijtje net als vele andere kunst uit Oost-Europa door Rusland meegenomen. In 1956 keerde het terug.

Geheime dienst

De Poolse geheime dienst SB nam opvallend genoeg het onderzoek naar de verdwijning in 1956 ter hand. Het is bekend dat Oost-Europese diensten in de tijd van de Koude Oorlog soms waardevolle kunst ontvreemdden om het harde Westerse valuta te verkopen.

Het Gouds Museum zegt er nooit vanuit te zijn gaan dat het doek gestolen was en te goeder trouw te hebben gehandeld.