Getuige betrapt mannen bij overladen 32 blokken cocaïne (UPDATE)

Nadat een getuige bij de politie een melding maakte van ‘van een verdachte situatie’ is vrijdagavond 32 kilo cocaïne in beslag genomen in Breda.

Zware tassen

Om 19.45 kwam er bij de politie een melding binnen van een getuige die zag dat er op de Moerbekestraat zware tassen vanuit één auto in een andere auto werden getild, door een aantal in het donker geklede mannen. De getuige vond het er vreemd uit zien.

Stempels

Toen een surveillance-eenheid op de plek arriveerde bleek een van de auto’s al te zijn weggereden.

Bij de andere auto was nog een persoon aanwezig. Op de achterbank stonden de bedoelde tassen. In die tassen bleken in totaal 32 blokken cocaïne te zitten.

De man was een 45-jarige man uit Elst (U). Hij werd direct aangehouden. De auto en de cocaïne zijn in beslag genomen. De zaak wordt verder onderzocht.

De politie heeft op een vrijgegeven foto van de cocaïne de zogeheten “stempels” onherkenbaar gemaakt, waarschijnlijk in het belang van het onderzoek.