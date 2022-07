Rechtbank heropent behandeling moordzaak Peter R. de Vries (UPDATE3)

Connect on Linked in

De rechtbank ziet zich genoodzaakt de behandeling van de zaak over de dood van Peter R. de Vries te heropenen, door nieuwe stukken over een getuige die de uitvoering van de moord koppelt aan Ridouan Taghi. De rechtbank had het onderzoek vorige week gesloten, nadat het Openbaar Ministerie levenslang tegen de twee verdachten had geëist. Het Openbaar Ministerie stuurde op 5 juli een aantal nieuwe stukken aan de rechtbank en de verdediging.

Niet volledig

De rechtbank:

Uit de begeleidende e-mail van het Openbaar Ministerie leidt de rechtbank af dat het onderzoek niet volledig is geweest. De rechtbank ziet zich daardoor genoodzaakt het onderzoek te heropenen om kennis te kunnen nemen van de inhoud van de nieuwe stukken en om de verdediging en het Openbaar Ministerie in de gelegenheid te stellen op de stukken te reageren.

Aanstaande maandag zullen de stukken in een extra zitting worden besproken.

Parool

Dat de rechtbank beschikt over nieuwe uitvoerige verklaringen van een getuige die de twee terechtstaande verdachten van de moord op Peter R. de Vries koppelt aan de organisatie van Ridouan Taghi, werd bekend door publicatie van Het Parool op woensdag.

Tegen Kamiel E. en Delano G. is levenslange celstraf geëist voor uitvoering van de moord.

Volgens Het Parool is de getuige een persoon die dicht stond bij een of meer verdachten in de zaak Peter R. de Vries. Deze week zijn nog drie verdachten in het moordonderzoek aangehouden, één van hen zou Kamiel E. instructies hebben gegeven.

De getuige “5089” heeft in november zijn eerste verklaringen afgelegd. Hij heeft ook verteld over de betrokkenheid die Krystian M. en anderen volgens hem speelden bij de aanslag met een automatisch wapen op 5 oktober 2021 op een Pool in Zeewolde.