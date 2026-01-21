‘Geurloze cocaïne schrik voor Openbaar Ministerie’

Pasta De methode is gebaseerd op het feit dat wanneer cocaïne wordt gemaakt uit onder meer cocabladeren, het eindproduct in eerste instantie in de vorm van een pasta is, cocaïnepasta. Dat kan worden verwerkt in kleding en allerlei chemische processen ondergaan, zodanig dat het niet gemakkelijk meer te detecteren is.

Recent is in Peru een “chemicus” aangehouden die voor verschillende grote criminele organisaties in Zuid-Amerika hiervoor methodes ontwikkelde.

Cocaïnepasta of producten waarin cocaïne is geïmpregneerd of chemisch verwerkt, kunnen worden behandeld in een zogeheten cocaïnewasserij, of in politietermen een extractielab (zie foto). De cocaïne wordt dan opgelost en ingedampt tot er alleen het cocaïnezout overblijft: de bekende cocaïne die gesnoven kan worden.

Er worden al jarenlang in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Spanje, veel van dat soort wasserijen door de politie gevonden.

Steenkool

Martin van Nes is officier van justitie bij het landelijk parket van het Openbaar Ministerie en gespecialiseerd in verwerking van cocaïne.

Van Nes noemt de methode ‘chemisch camoufleren’. Cocaïne wordt bijvoorbeeld verwerkt in steenkool, cacaopoeder, meststoffen, visvoer of houtpellets.

Dit is geen impregneren, zoals in spijkerbroeken, maar de cocaïne laten binden op moleculair niveau met andere stoffen.

‘Zinloos’

Van Nes in het Algemeen Dagblad: ‘Als de drugs chemisch is gecamoufleerd, dan zie je het niet tijdens het scannen van een container, de speurhonden ruiken het niet en bij een kleurtest slaat het stofje niet meer blauw uit, zoals bij cocaïne. Dus alle controles die eerst wel werkten, lijken nu zinloos. En dat voelt heel ongemakkelijk.’

Dergelijke chemische processen moeten zorgvuldig en precies worden uitgevoerd. Daarom zijn er in Europa vaak specialisten uit Zuid-Amerika bij betrokken.

Specialisten in de opsporing studeren nu op methodes om verwerkte cocaïne toch te kunnen detecteren.