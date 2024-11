Gevangen kaper Nederlands vrachtschip opnieuw gearresteerd

Beeld: het in 2018 gekaapte Nederlandse vrachtschip de FWN Rapide.

Kaping

De 34-jarige Itoruboemi L. moet nogmaals terecht staan, deze keer voor de kaping van het Duitse koopvaardijschip BBC Caribbean in 2017 in de Golf van Guinee. Het DNA-profiel van de veroordeelde bleek te matchen met een DNA-spoor uit Duitsland. Het gaat om een spoor op een sigarettenpeuk dat is aangetroffen aan boord van het Duitse vrachtschip.

Aangevallen

De BBC Caribbean werd op 5 februari 2017 in internationale wateren aangevallen door piraten, die waren bewapend met AK47 Kalasjnikovs. Bij de kaping werden acht bemanningsleden overmeesterd en wekenlang in Nigeria vastgehouden onder bedreiging van geweld.

Drie bemanningsleden hadden zich aan boord weten te verschuilen en werden niet door de piraten ontdekt. Met een nieuwe bemanning voeren zij de BBC Caribbean naar de haven van Las Palmas. Daar werden onder meer achtergelaten patroonhulzen van 9mm kogels, 7 sigarettenpeuken, vingerafdrukken en DNA-sporen veilig gesteld.

Bedreiging

De gegijzelde bemanningsleden werden onder bedreiging van automatische vuurwapens meegenomen in een houten skiff, een kleine smalle boot, naar het vasteland van Nigeria.

Volgens verklaringen van de slachtoffers vierden de piraten onderweg hun succes met alcohol, pillen en marihuana, waarbij ze herhaaldelijk in de lucht schoten. De piraten werden verderop in de Nigerdelta met gejubel en meer schoten in de lucht opgewacht bij een geïmproviseerd onderkomen.

Aanhouding

Het opsporingsonderzoek naar de kaping van het Nederlandse vaartuig FWN Rapide, dat onderweg naar Nigeria op volle zee werd aangevallen, leidde in 2018 tot de aanhouding van de leider van de piraten in Zuid-Afrika.

In het strafproces dat op zijn uitlevering aan Nederland volgde, is de man in 2022 door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar en 6 maanden. Er volgde geen hoger beroep.

Itoruboemi L. zou een van de gewapende piraten zijn die destijds het schip FWN Rapide van de Groningse rederij Forestwave kaapte. Het schip was onderweg van Ghana naar Port Harcourt in Nigeria.

Elf van de veertien bemanningsleden, bestaande uit Russen, Oekraïners en Filipijnse matrozen, werden onder schot gehouden met machinegeweren en van boord gehaald. De bemanning werd ruim een maand gegijzeld op wisselende schuilplekken in het oerwoud van Nigeria, blijkt uit een eerder verslag van RTV Noord.

Losgeld

L. ontkende voor de rechter in Rotterdam dat hij betrokken was bij de kaping op open zee van het Nederlandse schip. Wel bekende hij dat hij in het oerwoud verantwoordelijk was voor de communicatie met de gegijzelden en de onderhandelingen over het betaalde losgeld. Voor de vrijlating van de gijzelaars werd 340.000 dollar betaald.

Het OM zag L. als de baas van de piraten. Justitie baseerde dat op verklaringen van de slachtoffers, die de verdachte als hoofdpiraat en groepsleider zagen en steeds ‘major’ noemden. De Nigeriaan werd in november 2018 gearresteerd op de luchthaven van Johannesburg in Zuid-Afrika, waar hij naartoe was gereisd na contacten met undercoveragenten die zich voordeden als mannen die geïnteresseerd waren in piraterij op Nigeriaanse wateren.

Verzoek

In overleg met de Duitse autoriteiten heeft Nederland nu een aanvullend verzoek gedaan aan Zuid-Afrika om de man ook te kunnen vervolgen voor de gijzeling van de opvarenden van de BBC Caribbean en de kaping van het schip. Op basis van het Duitse, vertaalde onderzoekdossier heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) een procesdossier voor de rechtbank Rotterdam samengesteld. Dit laat justitie vrijdag weten.

De rechter heeft inmiddels besloten dat de verdachte twee weken in bewaring mag worden gesteld.