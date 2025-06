Gevangene steekt medegedetineerde neer op luchtplaats PI Vught

Penitentiair Psychiatrisch Centrum De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) meldt in de reeks ernstige voorvallen die in mei plaatsvonden dat op 5 mei een gedetineerde die verbleef in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum van PI Vught is aangevallen door een medegedetineerde. Op de luchtplaats werd het slachtoffer naar de grond gewerkt en met een scherp voorwerp in de hand en nek gestoken. Personeel heeft de dader overmeesterd.

Het slachtoffer is per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis voor behandeling aan diens verwondingen. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan bij de politie.

Metalen deksel

Ook in twee andere PI’s vonden geweldsincidenten plaats. In PI Zutphen viel op 9 mei een gedetineerde met een metalen deksel een medegevangene aan. Het slachtoffer liep daarbij verwondingen op aan hoofd en schouder en is door de arts in de PI behandeld. Er is aangifte gedaan bij de politie.

Krimpen

In PI Krimpen aan den IJssel viel een gedetineerde op 11 mei een medegedetineerde aan en heeft deze verwond in het gezicht. Het slachtoffer is onderzocht in het ziekenhuis. Ook hier is aangifte gedaan bij de politie.