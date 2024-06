Gevangenisbaas heeft zorgen om stoere taal regeerakkoord

Connect on Linked in

Topambtenaar Wim Saris, de directeur-generaal van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) maakte zich zorgen over de ‘ferme taal’ die is afgesproken in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Dat heeft hij gedaan in Algemeen Dagblad. Saris waarschuwt dat versobering van het leven in gevangenissen juist averechts kan werken.

Simpel?

PVV, VVD, NSC en BBB willen dat ‘detentie wordt versoberd’ en straffen worden ‘verzwaard’. Zo kan in hun ogen ‘voortgezet crimineel handelen in en vanuit detentie’ worden tegengegaan.

Saris vraagt zich af: hoe dan?

‘Als het zo simpel was hadden we het heus al gedaan, hoor,’ zegt Saris naar aanleiding van de roep om allerlei strenge maatregelen.

Werkt niet in de praktijk

Door personeelstekort kunnen momenteel bijna 3000 gestrafte personen niet naar de gevangenis. Ze moeten later hun straf uitzitten.

De gedachte dat door mee gevangenen meer uren per dag op hun cel te houden er minder personeel nodig is, werkt in de praktijk niet, zegt Saris.

‘Want dat betekent dat onze medewerkers nog maar zes uur per dag moeten werken, maar wel zes in plaats van vijf dagen per week.’ Dat is geen attractief vooruitzicht voor werkzoekenden.

Intercom

Saris zegt bovendien dat langer op cel houden, meer werk oplevert:

Een cel heeft een intercom, hè? Wat denk je als je mensen de hele dag opsluit? Die gaan daar meer op drukken en dan zijn we verplicht om te gaan kijken. Bovendien, als je mensen lang opsluit, hoe denk je dat die naar de weinige activiteiten komen die ze nog wel hebben? Gefrustreerd, onder meer.

Toezicht

Een ander probleem is dat schrappen van dagprogramma’s buiten de cel zich niet goed verhoudt tot de ambitie om meer zicht te krijgen op mogelijk crimineel gedrag.

‘Zo’n programma wordt misschien gezien als een vorm van luxe, maar is voor ons ook toezicht’, zegt Saris.

Saris heeft ook zorgen over de plannen om gesloten jeugdzorg af te schaffen. ‘Je wilt niet dat die jongeren straks allemaal onze jeugdinrichtingen in moeten.’