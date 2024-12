‘Gevangenissen in Ecuador centra van drugsmisdaad’

Beeld: het drugsgeweld in Ecuador kwam onder de aandacht na de ontsnapping van ‘Fito’

Het drugsgeweld in Ecuador kwam begin januari van dit jaar internationaal onder de aandacht toen criminelen aanvallen in het hele land openden op gevangenisbewaarders, de politie en publieke instellingen. Gewapende mannen bestormden ook de televisieomroep en namen medewerkers live in gijzeling.

Ontsnapt

Die aanvallen vonden plaats, uren nadat de autoriteiten ontdekten dat José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, de leider van de Choneros-criminele groep, uit zijn cel in de La Regional-gevangenis in Guayaquil was ontsnapt.

In reactie op de ontsnapping van Fito verklaarde president Daniel Noboa dit tot een intern gewapend conflict. In dat kader werden leden van 22 criminele groepen tot terrorist bestempeld. Wat leidde tot de militaire aanwezigheid op straat, en in de gevangenissen.

Trend

Voor de rest van de wereld waren de aanvallen verrassend, maar voor Ecuadorianen waren ze het vervolg van een verontrustende trend. In de afgelopen vijf jaar hebben criminele groepen, met hun wortels in het gevangenissysteem, hun operaties door heel Ecuador uitgebreid. Ze zijn steeds meer met elkaar in botsing gekomen over het territorium voor de drugshandel, en over misdaden als afpersing en ontvoering.

Vooral als gevolg van deze conflicten steeg het moordcijfer van het land naar een recordhoogte van 47 per 100.000 inwoners in 2023, vergeleken met slechts 6 per 100.000 in 2018. De moordslachtoffers van criminele groepen in 2023 waren een vooraanstaande presidentskandidaat en tal van ambtenaren.

Gedwongen

Een jaar na het interne gewapende conflict, heeft de regering criminele groepen met geweld aangepakt, de controle over het gevangenissysteem overgenomen, veel leiders van hoge bendes gearresteerd en anderen gedwongen het land te ontvluchten. Moorden in het land daalden met ongeveer 20 procent in 2024, en de veiligheidsdiensten namen een recordhoeveelheid drugs in beslag.

Maar op langere termijn zal het criminaliteitsprobleem in Ecuador blijven bestaan. Het gevangenissysteem van Ecuador is een belangrijk crimineel knooppunt geworden, dat fungeert als een broedplaats voor groepen zoals de Choneros. Die zijn getransformeerd van een lokale drugsbende in de kuststad Manta, naar de grootste criminele organisatie van het land.

Deze tekst is een vertaling en samenvatting van een artikel op de website Insight Crime, geschreven door Gavin Voss.

Ecuador is al jaren een van de belangrijkste landen van waaruit drugs worden getransporteerd naar Nederland.