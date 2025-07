Gevangenisstraf geëist tegen corrupte douanemedewerker

Foto is ter illustratie

Onderzoek

Naar aanleiding van een tip van de criminele inlichtingendienst van de politie startten de Zeehavenpolitie, FIOD en de Rijksrecherche in juli 2022 een opsporingsonderzoek. Daaruit bleek dat de douanier werd geholpen door haar oudere zus.

Zij was de linking pin naar twee andere verdachten die zich vermoedelijk met cocaïnehandel bezighouden.

Grote geldbedragen

De douanier had steeds de beschikking over een telefoontoestel waarmee ze afgeschermd kon communiceren. Daarmee had zij vaak contact met criminelen die zich bezighielden met de invoer van cocaïne. In totaal gaat het om duizenden berichten waarvan een beperkt deel is ontsleuteld.

Uit onderzoek bleek ook dat de vrouw een sturende rol had. Zij stelde voorwaarden aan betalingen en aan de kwaliteit van de informatie. Daarnaast gaf ze ook gevraagd en ongevraagd adviezen over risico’s en signalen uit de douanesystemen die cruciale info bevatten voor criminelen die zich bezighouden met cocaïnetransporten. De douanier sprak ook fysiek af met de criminelen.

Hiervoor vroeg ze grote geldbedragen. Per aanvraag ging het om 25.000 euro. Vermoedelijk sloeg ze dat geld bij haar oudere zus op. Bij haar werd een grote hoeveelheid cash geld aangetroffen.

Mogelijk

‘Het behoeft denk ik geen nader betoog dat verdachte heel goed wist dat haar informatie werd gebruikt om het transport van cocaïne via containers in de haven mogelijk te maken’, aldus de officier van justitie op zitting. ‘Er wordt in de chats gesproken over bakken, op rood staan en het HARC-team. Verdachte weet als geen ander dat dit over cocaïne gaat, getuige ook haar opmerking: “Bij vermoeden ben ik de lul”.’

Ernst

De ernst van deze feiten kan moeilijk worden overschat, aldus justitie. ‘Het gaat in deze zaak om een douanemedewerkster, iemand die bij uitstek belast is met het bewaken van onze landsgrenzen tegen de invoer van verboden goederen, die haar ambt heeft misbruikt voor criminele doeleinden en persoonlijk gewin.’

De openbaar aanklager: ‘Door vertrouwelijke informatie te delen en opzettelijk haar controlefunctie te ondermijnen, heeft zij de kern van het douanetoezicht aangetast. Daarmee heeft zij niet alleen haar ambt verkwanseld, maar ook het publieke vertrouwen in een vitale schakel van onze rechtsstaat beschadigd. In plaats van de samenleving te beschermen, heeft zij deze willens en wetens blootgesteld aan de risico’s van de internationale drugshandel.’

Tegen de zus van de douanier heeft het OM een gevangenisstraf van 42 maanden geëist. Tegen de twee mannen is 4 jaar geëist.