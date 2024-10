Gevonden schedel blijkt van in 1990 door misdrijf omgekomen Angelique

Beeld: de sinds 1990 vermiste Angelique Hendrix uit Stein (foto: familie)

Schedel

De 18-jarige Angelique uit Stein verdween op 13 juli 1990. Op 20 mei 1991 vonden wandelaars een schedel in het Belgische Maasmechelen. De politie legde toen alleen geen verband met Hendrix’s vermissing. Dat werd dit jaar in maart pas duidelijk, na een dna-match met de internationale databank I-Familia van Interpol. Dat meldt De Limburger.

Het is nog niet duidelijk hoe Angelique Hendrix om het leven is gekomen. De politie gaat uit van een misdrijf. Justitie looft een beloning van 30.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de zaak.

Hartsvriendin

De politie onderzoekt ook nog steeds de dood van Mirjam Verboort uit Elsloo. Dat was de hartsvriendin van Hendrix. Verboort verdween in 1996, zes jaar na Hendrix. Het stoffelijk overschot van Verboort werd in 1998 langs het Julianakanaal in Stein gevonden. Ook in deze zaak gaat de politie uit van een misdrijf en wordt er rekening mee gehouden dat de vriendinnen slachtoffer van dezelfde dader zijn.

De Limburger meldt ook dat de schedel van Angelique Hendrix door een fout is vernietigd in België. Haar broer laat aan de krant weten woedend te zijn, omdat de familie nu geen afscheid kan nemen.