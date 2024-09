‘Gewelddadige aanranding hulpverleenster in Antwerpse gevangenis’

Connect on Linked in

Een gedetineerde heeft in de penitentiaire inrichting in de Begijnenstraat in het centrum van Antwerpen geprobeerd om een maatschappelijk assistente met veel geweld te verkrachten. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen. Tijdens de aanval lieten de beveiligingssystemen het afweten.

Psychosociale Dienst

Het incident gebeurde op 2 september in een gesprekszaaltje in het celgedeelte van de gevangenis van Antwerpen. Een maatschappelijk assistente van de Psychosociale Dienst (PSD) had die dag een afspraak met een gedetineerde. Tijdens het gesprek greep de man de vrouw vast, probeerde haar te zoenen, tastte tussen haar benen en kneep hard in haar borsten.

Noodknop

Het slachtoffer slaagde erin om de noodknop in te drukken, maar die bleek niet te werken, aldus Mario Heylen van vakbond ACOD. Mogelijk werkte de noodknop niet omdat ze de knop niet lang genoeg kon indrukken. De vrouw probeerde daarna uit de kamer te komen, maar de gedetineerde trok haar terug naar binnen.

De gedetineerde begon de vrouw te slaan, terwijl deze luidkeels om hulp riep.

Inwendige verwondingen

Na enkele minuten werden haar noodkreten ook opgemerkt en werd er bijstand verleend door personeel.

De maatschappelijk werkster werd overgebracht naar het Zorgcentrum Seksueel Geweld van het UZA. Daar bleek dat het slachtoffer verschillende inwendige verwondingen had.

Poging verkrachting

Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart naar foltering, vrijheidsberoving en seksueel geweld. Mogelijk was er sprake van een poging tot verkrachting.

Het team van maatschappelijk assistenten heeft besloten om geen gesprekken met gedetineerden meer te voeren, totdat zeker is dat de beveiliging op orde is.