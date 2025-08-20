Gewonde bij aanslag op Rotterdamse woning

(Beeld MediaTV)

Oog

De man is verzorgd in een ambulance en naar een ziekenhuis gebracht om te worden behandeld aan zijn oog. In de voordeur van de woning zat een flink gat en een tussendeur binnen in de woning raakte zwaar beschadigd. De brievenbus werd in de tuin geslingerd.

Hond

Op het moment dat de dader of daders bezig waren het explosief van zwaar vuurwerk te installeren sloeg de hond aan en de bewoners werden wakker. Toen de man naar beneden was gelopen en richting de voordeur ging ontplofte het pakketje.

Agenten hebben met een diverse sporen veiliggesteld. Op de locatie is ook een Cobra (zwaar knalvuurwerk) gevonden en meegenomen.

Over de dader of daders is niets bekend geworden, er zijn geen arrestaties verricht.