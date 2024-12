Gewonde bij brand na explosie in Purmerend, ook explosie in Beverwijk

(Beeld: Mizzle Media / Michel van Bergen)



De hulpdiensten rukten zaterdagnacht rond 04.10 groots uit nadat bij een explosie bij een woning aan de Maasstraat in Purmerend een zeer grote brand uitbrak. De brand sloeg over naar twee andere woningen en is later geblust.

Eén persoon is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Vijf andere mensen zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel omdat zij rook hadden geïnhaleerd.

Onbewoonbaar

Het huizenblok met zes woningen is voorlopig onbewoonbaar verklaard. Over een aanleiding en toedracht van de explosie is nog niets bekend. Er is nog niemand aangehouden.

Vaker doelwit

In Beverwijk vond rond 03.00 een explosie plaats bij een woning aan de Vechtstraat. Hierdoor raakte de voordeur zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie en Koninklijke Marechaussee kwamen ter plaatse en hebben een onderzoek ingesteld. Daarbij zijn sporen veilig gesteld.

Het is niet de eerste keer dat er incidenten bij deze woning zijn. In het verleden zijn er ook al auto’s in de brand gestoken en zijn er explosies geweest.

De politie zoekt getuigen en camerabeelden.