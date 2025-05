Gewonde bij schietpartij in Amsterdam-Noord (UPDATE5)

(Beeld Mizzle Media / Mexx van der Lieuw)

Twee of drie schoten

Het station en de straat bij een van de ingangen van het station is afgezet. De schietpartij vond plaats voor een school op de straat Gare Du Nord.

De schietpartij gebeurde rond 14.45. Een getuige zegt tegen Crimesite dat ze twee of drie schoten hoorde en vanuit haar bovenwoning een man zag wegrennen. Het slachtoffer lijkt in zijn been te zijn geraakt, en is naar een ziekenhuis gebracht.

Getuigen

Andere getuigen spreken van een ruzie tussen meerdere personen. Onzeker is of er leerlingen van de nabijgelegen school betrokken waren. In ieder geval waren er leerlingen getuige. Agenten hebben in de school leerlingen gehoord.

Een leraar zegt dat er een ruzie was in de kantine van de school, maar of dat een relatie heeft met de schietpartij is onbevestigd. ‘Dit maken we nooit mee’, aldus de leraar.

De school is het MBO-college Noord-ROC.

Volgens getuigen zijn er in ieder geval twee verdachten gevlucht. De politie heeft met de politiehelikopter in de omgeving gezocht.