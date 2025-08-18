Gewonde bij schietpartij in binnenstad Hoorn

De politie doet onderzoek naar het schietincident en is op zoek naar getuigen, mensen met informatie en camerabeelden. Over een aanleiding voor het schietincident is nog niets bekend. Ook is er nog niemand aangehouden.

Volgens Streekomroep West-Friesland ging er aan de schietpartij mogelijk een vechtpartij vooraf. Vrijdag werd een man mogelijk neergestoken in de binnenstad van Hoorn, om de hoek van waar de schietpartij van zaterdagavond plaatsvond.