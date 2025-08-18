 Meteen naar de content
18 augustus 2025

Gewonde bij schietpartij in binnenstad Hoorn

Bij een schietpartij aan de Nieuwe Noord in Hoorn in zaterdagavond rond 23.30 een persoon gewond geraakt. Over de identiteit en toestand van het slachtoffer is verder niets bekendgemaakt.

De politie doet onderzoek naar het schietincident en is op zoek naar getuigen, mensen met informatie en camerabeelden. Over een aanleiding voor het schietincident is nog niets bekend. Ook is er nog niemand aangehouden.

Volgens Streekomroep West-Friesland ging er aan de schietpartij mogelijk een vechtpartij vooraf. Vrijdag werd een man mogelijk neergestoken in de binnenstad van Hoorn, om de hoek van waar de schietpartij van zaterdagavond plaatsvond.

