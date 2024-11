Gewonde bij schietpartij in hotel Schiedam, drie mannen aangehouden

De hulpdiensten werden massaal gealarmeerd voor een schietpartij in een Van der Valk-hotel aan de Hargalaan. Het schietincident zou in een hotelkamer hebben plaatsgevonden. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft in de hotelkamer drie mannen aangehouden. Het is niet duidelijk of zij het slachtoffer kennen. De politie heeft sporenonderzoek verricht. Over een aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend.