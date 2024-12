Gewonde bij schietpartij in Rotterdam

(Beeld: Media-TV)



De schietpartij vond plaats bij de afrit van de A20, ter hoogte van een parkeerplaats van volkstuinvereniging Vreelust aan de Tjalklaan.



Meerdere eenheden kwamen af op de melding. De politie heeft sporen veiliggesteld en doet nader onderzoek. De afrit A20 bij Rotterdam-Delfshaven is daarom tijdelijk afgesloten.



Er is nog niemand aangehouden. Wat er precies is gebeurd en wat het motief is voor het schietincident, is nog onduidelijk.