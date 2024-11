Gewonde bij schietpartij in Westelijk Havengebied Amsterdam (UPDATE)

(Beeld: Mizzle Media / Michel van Bergen)



De melding over de schietpartij kwam rond 22.20 binnen bij de hulpdiensten. De politie en ambulancepersoneel kwamen met spoed ter plaatse. Bij een tankstation aan de Nieuwe Hemweg werd een gewonde man aangetroffen. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

Op beelden is te zien dat er een man in de boeien is geslagen, maar volgens de politie is er nog geen verdachte aangehouden. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Over een aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend.