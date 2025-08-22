Gewonde bij schietpartij in Zaanstad | Ook schoten gelost in Rotterdam (UPDATE)

Aanspreekbaar Rond 15.45 vond een schietincident plaats aan de Piet Kuiperlaan in Westknollendam. Daarbij viel een gewonde. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is ter plaatse behandeld. De gewonde persoon hoefde niet voor medische behandeling naar het ziekenhuis.



De politie heeft na een zoekactie een 21-jarige man uit de gemeente Zaanstad aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij. De man zit nog vast en zijn rol is verder in onderzoek. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Drugs en vuurwapen

Tijdens het onderzoek naar het schietincident trof de politie een tas aan in de omgeving van de Piet Kuiperlaan. In de tas werden drugs en een vuurwapen aangetroffen. Op basis hiervan zijn twee mannen van 68 en 44 jaar aangehouden, beide afkomstig uit de gemeente Zaanstad. Zij zitten nog vast en hun rol wordt verder onderzocht. Ook wordt er gekeken naar een verband tussen het schietincident en het aantreffen van de tas met drugs en het vuurwapen.

Rotterdam

Ook in Rotterdam Prins Alexander vond ’s middags een schietpartij plaats. Rond 15.30 werd er op de kruising van het Lissabonerf met het Malagapad geschoten met een vuurwapen. Dat gebeurde tijdens een ruzie. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek en is op zoek naar twee verdachten die betrokken waren bij de schietpartij.

De twee verdachten waren te voet en zijn na het schieten weggerend over het Malagapad in de richting van de Bordeauxdreef.

Signalement

Het gaat om een donkergetinte man tussen de 18 en 20 jaar. Hij is tussen de 1.80 en 1.90 meter lang. Tijdens de schietpartij droeg de man een zwarte pet, zwarte joggingsbroek, een blauw trainingsjack van het merk ‘Under Armour’ en ‘Air Jordan 4 Thunder Yellow’ schoenen. Ook had hij een zwarte, grote/vierkante schoudertas bij zich.

De andere verdachte is een licht getinte jongen tussen de 16 en 18 jaar. Hij is tussen de 1.60 en 1.75 meter lang. De jongen droeg zwarte schoenen, een trainingsbroek en een trainingsjack met capuchon. Bij beide kledingstukken was het bovenste gedeelte grijs en onderste gedeelte zwart.