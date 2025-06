19 juni 2025

Gewonde bij schietpartij in Zoetermeer

Bij een schietpartij in Zoetermeer is donderdagmiddag een persoon gewond geraakt. Het zou volgens getuigen om een man gaan. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek en is op zoek naar een verdachte. Dit meldt RTV West.