Gewonde bij schietpartij in Zwolle

In Zwolle is vrijdagavond even voor middernacht een gewonde gevallen bij een schietpartij. Dat gebeurde bij de sportvelden aan de Luttekeweg in Zwolle.

Het slachtoffer (31 jaar) is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis vervoerd. Later heeft de politie een verdachte aangehouden. Getuigen zeggen dat er is geschoten met een automatisch vuurwapen.

De politie deed volgens De Stentor zaterdagochtend onderzoek achter zwarte schermen achter de kantines en kleedkamers van voetbalclubs Dieze-West en FC Ulu Spor.

Op het moment van het schietincident waren er nog verschillende mensen aanwezig op het terrein van de clubs.