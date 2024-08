Gewonde en een arrestatie bij schietincidenten in grote steden

Connect on Linked in

Twee schietpartijen vandaag, in Amsterdam en Rotterdam. In Amsterdam raakte daarbij een persoon gewond, maar was wel aanspreekbaar. In Rotterdam werd een aanhouding verricht.

Beeld: de politie-actie op het adres Boekenrode in Zuid (foto MediaTV)

Gewond

Bij een schietpartij op de Christiaan de Wetstraat in Amsterdam is vanmiddag iemand gewond geraakt. Dat meldt de politie, die rond 16.50 doorkreeg dat er was geschoten, waarna meerdere eenheden uitrukten.

Aanspreekbaar

Ter plaatse ontdekten agenten dat het slachtoffer al met eigen vervoer naar het ziekenhuis was gegaan. De persoon was volgens de politie goed aanspreekbaar. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Er is hiervoor niemand aangehouden. In het kader van het onderzoek heeft de politie de straat tijdelijk afgezet. Het is nog onbekend of het slachtoffer een man of een vrouw is.

Schiethanden

In Rotterdam vond een schietincident plaats in een achtertuintje van een portiekflat, in zuid. In de tuin is een pion opgesteld door de politie. In de binnentuin is een man aangehouden. Bij hem heeft de politie zogenaamde schiethanden veiliggesteld. Dit is om te kunnen vaststellen of hij een wapen heeft gebruikt, aan de hand van kruitsporen.

Het Team Parate Eenheid is de woning waarvoor geschoten is binnengevallen. Daarbij zijn geen aanhoudingen verricht. Wel is de politie nog op zoek naar een auto die is weggereden.

Rijnmond heeft meer details. Ze meldt dat zaterdagavond rond 18.00 is geschoten in de achtertuin van een portiekflat aan de Boekenrode in Rotterdam-Zuidwijk. De politie vond hulzen in de tuin, maar er zijn geen gewonden aangetroffen. De politie heeft een 71-jarige man aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is en is nog op zoek naar andere verdachten.